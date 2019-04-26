Жительнице Михайловского района удалось избежать изнасилования благодаря хитрости, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Январским вечером 2019 года на женщину напал незнакомец, повалил ее в снег и попытался изнасиловать.
Понимая, что не может оказать сопротивления из-за превосходства мужчины в физической силе, она не растерялась и притворилась, что готова вступить в половую связь с насильником добровольно.
Когда мужчина поверил ей, она пригласила его к себе в дом, чтобы "сделать это в нормальных условиях". Когда же доверчивый преступник окончательно ослабил бдительность, женщина скрылась и вызвала полицию.
34-летнего селянина задержали. Ему предъявлено обвинение в покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ). Санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.
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