Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рассказал о разработке новой схемы освобождения косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщает ТАСС.

Ранее считалось, что отпускать животных можно только в том месте, где их выловили. Даже велись подсчеты о том, какие средства на это придется затратить.

Но теперь специалисты выдвинули новую версию. Ученые предложили отпустить косаток прямо в бухте, где условия будут соответствовать.

В качестве аргумента приводится тот факт, что в это время тут проходит сезонная миграция рыб и нерп. Последние являются основным кормом косаток и поэтому у млекопитающих не будет проблем с пропитанием.

Продвигаясь за косяком рыб и нерп, они самостоятельно доберутся до естественной среды своего обитания, считают авторы идеи.

По словам главы Минприроды, именно такой схемы и собираются придерживаться. При этом он пообещал, что животных отпустят уже совсем скоро.

"Мы обязательно в течение месяца-полутора станем свидетелями выпуска косаток, но по количеству не могу сказать", — заявил Кобылкин, уточнив, что чем больше млекопитающих можно будет освободить, тем лучше.