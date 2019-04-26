Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о назначении меры пресечения обвиняемому в мошенничестве на 490 млн рублей экс-сотруднику управления "К" СЭБ ФСБ России, сообщает ТАСС.
Суд признал убедительными доводы стороны обвинения и заключил мужчину под арест до 25 июня.
Бывший силовик обвиняется в том, что в составе преступной группы принял имущество на 490 млн рублей, пообещав взамен прекратить уголовное преследование "дарителю".
Когда "сделка" по передаче прав собственности завершилась, соучастники поделили имущество между собой.
Так как дело никто не закрыл, действия квалифицированы как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а не как взятка.
Предполагаемые соучастники преступления также задержаны и уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.
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