ГИБДД Барнаула ищет очевидцев наезда автомобиля на ребенка, произошедшего в пятницу, 26 апреля, около 11:00 на улице Воровского неподалеку от здания №106.
Как сообщили Amic.ru в отделении пропаганды БДД, белый седан иностранного производства сбил 10-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся.
В настоящее время полицейские восстанавливают картину случившегося и проводят розыскные мероприятия.
Госавтоинспекция краевой столицы обращается ко всем неравнодушным гражданам, которые стали свидетелями ДТП или располагают какой-либо информацией о разыскиваемом, с просьбой позвонить по тел.: 8 (3852) 39-10-90, 39-36-05, 39-35-55, 39-35-54 либо 02.
Комментарии
Что за призервотик? Если мужик, найти и на кол, а для вумен...отдельный разговор
Капец, устанавливайте на всех пешеходных переходах камеры. Нет камеры- нет перехода. Берегите человеческие жизни, пожалуйста. Дети, они же тупенькие. Научились по зебре ходить, а то что их там убивать будут, не поймут.
ГИБДД сначала поощряют своих сотрудников к побегам с места ДТП, а потом делают вид что ищут