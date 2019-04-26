Полицейские выявили в Кош-Агачском районе крупную партию алкогольной продукции, хранящейся без соответствующих документов, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
51-летняя жительница райцентра хранила в своем летнем домике 2820 бутылок водки разных наименований.
По ее словам, хранимая продукция принадлежит ее родственнику – индивидуальному предпринимателю.
По предварительным данным, спиртосодержащие напитки предназначались для реализации в одном из отдаленных сел.
Вся партия изъята и направлена на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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