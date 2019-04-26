В Красноярске пожарные тушат крупный пожар на территории оборонного завода "Красмаш", производящего в том числе ракеты "Синева" и "Сармат", сообщает РИА "Новости".
Возгорание началось с крыши холодильного цеха. Площадь, охваченная огнем, составила пять тысяч квадратных метров. Кровля на площади 2,5 тысячи квадратных метров обрушилась.
Пожару присвоен максимальный для региона четвертый ранг сложности. В его ликвидации задействованы 64 человека и 21 единица техники.
В "Роскосмосе" уточнили, что горит не сам завод, а склад холодильного оборудования на его территории. Производственным помещениям это не угрожает, заверили в госкорпорации.
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