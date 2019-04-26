10 финалисток (победительница на первой фотографии) / Фото: http://rosgvard.ru
Подведены итоги всероссийского конкурса войск национальной гвардии РФ "Краса Росгвардии", сообщает пресс-служба ведомства.
Из свыше тысячи конкурсанток из всех регионов России отобрано 10 самых красивых и креативных.
Участницы перед финалом прошли отборы в своих регионах, а затем и округах. Победительницу определяли методом онлайн-голосования.
Ей стала представительница Омска – младший лейтенант полиции Анастасия Будило. Второе место досталось майору полиции из Иваново Юлии Гладышевой. Замкнула тройку призеров младший сержант Наталья Школьная (Северск).
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