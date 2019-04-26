28 апреля в Барнауле на площади Сахарова состоится торжественное мероприятие, приуроченное к 370-летию пожарной охраны России, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Одной из составляющих праздника станет парад пожарной техники. Все желающие смогут посмотреть на ретро-машины, которые в разные времена защищали город от пожаров. Будет представлена также и современная пожарная техника различного назначения.
Подразделения МЧС продемонстрируют как свои возможности, так и новейших автомобилей. Кроме того, барнаульцы смогут посидеть в кабине пожарного автомобиля, узнать его характеристики, осмотреть аварийно-спасательные инструменты и сделать фото на фоне пожарной машины.
На сцене будут выступать творческие коллективы. Также в программе мероприятия есть "пожарные" развлечения для детей и работа полевой кухни.
"Мы расскажем вам о ежедневной, героической работе пожарных и спасателей, о важности соблюдения правил пожарной безопасности и, конечно, о славных страницах истории службы", — анонсирует пресс-служба ведомства.
Мероприятие стартует в 11:00.
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