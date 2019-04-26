Сегодня, 26 апреля, в Вашингтоне оглашен приговор алтайской студентке Марии Бутиной, которую обвинили в работе иностранным агентом без соответствующей регистрации.

Бутина пошла на сделку со следствием и признала себя виновной по одному из пунктов обвинения. В противном случае ей грозил многолетний срок.

Защита настаивала на том, чтобы обвиняемой назначили наказание равное сроку, уже отбытому пока велось следствие. Сторона обвинения просила приговорить девушку к 18 месяцам лишения свободы.

Суд склонился ко второй позиции. Он приговорил подсудимую к полутора годам тюрьмы с вычетом уже проведенного под стражей срока (9 месяцев). После отбытия наказания девушку депортируют на родину.

В качестве аргумента к такому вердикту приводится мнение, что Бутина "ставила под угрозу национальную безопасность США", так как "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию".

Напомним, Бутину заподозрили в "сговоре c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации при американском правительстве. Кроме того, россиянку обвинили в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику".

Обвинение предполагает, что она действовала без официального, требующегося по закону раскрытия того обстоятельства, что она была агентом российского правительства. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Минюст сообщил, что, согласно обвинительному заключению, с 2015-го и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению члена российского правительства и вступила в сговор с гражданином США – политическим консультантом Республиканской партии Полом Эриксоном для установления контакта с американцами, имеющими политическое влияние.

Мария Бутина окончила АлтГУ в 2010 году. По образованию она политолог. Была членом Общественной палаты Алтайского края. Является основателем и членом правления общероссийской общественной организации "Право на оружие".