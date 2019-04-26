Студентка одного из учебных заведений Горно-Алтайска дважды попалась на уловку мошенников, сообщает МВД по Республике Алтай.
На одном из сайтов бесплатных объявлений она увидела предложение набора косметики по заманчивой цене.
Связавшись с автором объявления, горожанка узнала, что он не будет отправлять ей товар, пока не получит предоплату. Сумму он требовал не столь крупную, и 19-летняя девушка согласилась.
Когда товар не пришел в обещанные два дня, она вновь написала сообщение продавцу. Тот объяснил, что нужные наборы просто закончились.
При этом он выразил готовность с солидной скидкой направить набор подороже, но нужно будет внести большую предоплату.
Поверив аферисту, студентка вновь перечислила деньги на требуемый счет. Только когда товар снова не пришел, а профиль псевдопродавца удалился с сайта, она поняла, что обманута и обратилась в полицию.
Этот "урок безопасного совершения покупок" стоил потерпевшей трех тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
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