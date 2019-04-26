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В Шри-Ланке прогремело еще три взрыва

, ИА "Амител"
ЧП произошло в городе Калмунай
Первые взрывы произошли при проведении служения в честь праздника католической Пасхи / Фото: twitter.com/vinaypratapss

Первые взрывы произошли при проведении служения в честь праздника католической Пасхи / Фото: twitter.com/vinaypratapss

В Шри-Ланке прогремело еще три взрыва, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на News 1st.

Этому предшествовала масштабная антитеррористическая операция со стрельбой, которая случилась возле цеха по производству взрывчатки.

Там была найдены атрибутика запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

О характере взрывов, их местоположении и возможных жертвах пока информации нет.

Напомним, восемь терактов на территории Шри-Ланки в Пасху унесли жизни, по уточненным данным, 253 человек. Еще 500 были ранены.

Ответственность на себя взяли террористы "Исламского государства" (запрещено в России).

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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