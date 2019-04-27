На основе сведений о продажах составлен рейтинг самых популярных в России сегментов подержанных автомобилей по итогам первого квартала 2019 года, сообщает "Автостат Инфо".
Возглавил рейтинг сегмент В (малый класс). На него приходится свыше трети (36,7%) перепродаж.
Вторым по популярности – кроссоверы и внедорожники. Они заняли почти четверть (23,2%) вторичного рынка.
Третью строчку занял С ("гольф-класс"). Их приобрели в 18,4% случаев.
На сегмент D (средний класс) пришлось 9,4% покупок подержанных автомобилей.
На долю оставшихся сегментов суммарно приходится чуть более 12% российского вторичного рынка.
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