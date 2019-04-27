"Транснефть" заявила о диверсии на нефтепроводе

Скандал с отказом нескольких стран от транзита российской нефти из-за ее плохого качества получил свое продолжение, сообщает Regnum.
Представитель "Транснефти" Игорь Демин заявил, что загрязнение сырья – это чья-то умышленная диверсия.
По его словам, установлено, что вброс хлорорганики в нефтепровод произошел через частный "Самаратранснефть-терминал".
Уже ведутся обыски у производителей, которых он обслуживает. Проводятся все необходимые следственные действия, чтобы выяснить, кто причастен к загрязнению нефтепровода.
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