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"Транснефть" заявила о диверсии на нефтепроводе

, ИА "Амител"
Компания утверждает, что кто-то умышленно загрязнил нефть
Фото: https://pixabay.com

Фото: https://pixabay.com

Скандал с отказом нескольких стран от транзита российской нефти из-за ее плохого качества получил свое продолжение, сообщает Regnum.

Представитель "Транснефти" Игорь Демин заявил, что загрязнение сырья – это чья-то умышленная диверсия.

По его словам, установлено, что вброс хлорорганики в нефтепровод произошел через частный "Самаратранснефть-терминал".

Уже ведутся обыски у производителей, которых он обслуживает. Проводятся все необходимые следственные действия, чтобы выяснить, кто причастен к загрязнению нефтепровода.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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