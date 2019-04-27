Стала известна дата презентации новой модели игровой консоли PlayStation 5, сообщает "Астера".

Она будет представлена на выставке E3 2020, которая состоится в июне следующего года. Следовательно, в этом году ее выхода точно не стоит ждать.

Учитывая тот факт, что между презентацией и выхода в продажу обычно бывает перерыв, можно ожидать появления новой приставки на прилавках во второй половине 2020 года.

Ранее стали известны некоторые характеристики PlayStation 5. ЕЕ основу составят процессор третьего поколения AMD Ryzen с архитектурой Zen 2, видеокарта семейства Radeon Navi, поддерживающая разрешения 8К и трассировку лучей.

Последняя призвана максимально точно имитировать падение света на поверхности трехмерного пространства. Это должно сделать изображение еще более реалистичным.

Стандартный жесткий диск HDD заменят на SSD. По замыслу команды PlayStation, это сократит время ожидания при загрузке приложений и локаций.

Ожидается, что скорость чтения и записи информации на этом накопителе будет быстрее, чем у любого SSD для ПК.

PlayStation 5 будет обратно совместима с четвертой моделью. Кроме того, известно, что на ней можно будет использовать шлем виртуальной реальности PS VR.