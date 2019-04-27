Путин выразил соболезнования родственникам Быстрицкой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Элина Быстрицкой, умершей возрасте 91 года.
Глава государства назвал ее великой актрисой, невероятно обаятельным и талантливым человеком.
"Элина Авраамовна с честью прошла суровые испытания Великой Отечественной войны, — написал Путин. — Выбрала делом своей жизни творчество, созидание, служение искусству. Стала настоящей легендой".
Лидер страны заверил родственников, что добрая память о Быстрицкой сохранится навсегда.
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