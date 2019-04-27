США выходит из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из международного договора о торговле оружием, регламентирующего его оборот между странами, сообщает lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Соответствующее заявление он сделал на встрече Национальной стрелковой ассоциации США.
В подтверждение своих слов американский лидер продемонстрировал свою подпись на документе, который, по его словам, подтверждает выход страны из договора.
Он назвал соглашение "плохим" и "неправильным", пообещав в ближайшее время проинформировать ООН о том, что Соединенные Штаты больше не входят в число государств, на которые распространяются указанные в соглашении правила.
Напомним, что договор о торговле оружием вступил в силу в конце 2014 года. Его главной задачей называется предотвращение незаконного оборота оружия в мире.
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