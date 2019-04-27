Австралийские и индонезийские исследователи проанализировали данные, которые спутники накопили за 30 лет наблюдения Мирового океана, сообщает planet-today.ru со ссылкой на Science.
Сопоставив все сведения они пришли к ошеломляющим выводам: скорость ветров в Мировом океане ежегодно растет.
Наиболее заметное увеличение наблюдается в Южном океане, возрастая на 0.0254 м/с ежегодно.
Также они обратили внимание на тенденцию размера волн. Если в Южном океане волны растут приблизительно на 3 мм в год, то на Северном – на 5 мм снижаются.
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