Дочь известной российской певицы Алсу Абрамовой (известна мононимно как Алсу) одержала победу в шестом сезоне шоу Первого канала "Голос. Дети", но после оглашения результатов была инициирована внутренняя проверка, сообщает gazeta.ru.

В финале и суперфинале передачи юная исполнительница спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Риана) и "Ты здесь" (Игорь Николаев).

В результате первый номер, согласно итоговым подсчетам, получил 61,8% голосов телезрителей, а второй – 56,5%.

Вот только оценки на экране и в интернете разительно разошлись. Ролик выступления девочки с песней "Ты здесь" собрал на видеохостинге YouTube почти в десять раз больше дизлайков (2,2 тысячи), чем лайков (250) и вал негативных комментариев.

Многие сочли, что на шоу были и более талантливые юные исполнители, которым почему-то не присудили победу.

Посмотреть выступления участников и оценить, были ли объективны либо несправедливы подобные высказывания можно на youtube-канале шоу.