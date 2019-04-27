Суббота в Алтайском крае начинается осадками, гололедом и сильным ветром, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Согласно данным синоптиков, сутки 27 и ночь 28 апреля 2019 года в регионе прогнозируются сложные погодные условия. Так, ожидаются дождь и мокрый снег, а в южных и предгорных районах – ливни. В отдельных районах временно установится снежный покров.
Все это будет сопровождаться гололедными явлениями и очень сильным ветром. Ночью местами его порывы будут достигать скорости 23 м/с, днем – 20 м/с. В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС.
В частности, при ураганном ветре жителям региона нужно опасаться обрушений плохо закрепленных конструкций и падений деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.
При штормовом ветре часто происходят порывы воздушных линий электропередачи, что приводит к отключению электроэнергии. Поэтому смертельно опасно в таких условиях стоять под линией или подходить к оборвавшимся электропроводам.
При сильных осадках, управляя машиной, желательно уменьшить скорость авто на 10-20 км/ч в сравнении с обычной и включить противотуманки. Ливни резко ухудшают видимость и снижают сцепление с дорогой, поэтому лучше увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и не допускать запотевания лобового стекла.
Комментарии