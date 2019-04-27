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Штаб Зеленского допустил мир на Донбассе по плану России

, ИА "Амител"
Только с оговоркой, что ни один патриот не захочет его принимать на таких условиях
Дмитрий Разумков предположил, что по плану России удалось бы установить мир на Донбассе / Фото: СБУ, Facebook

Дмитрий Разумков предположил, что по плану России удалось бы установить мир на Донбассе / Фото: СБУ, Facebook

Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире национального телеканала предположил, что по плану России удалось бы установить мир на Донбассе, сообщает РБК.

При этом он отметил, что ни один настоящий патриот украинского государства не пожелает такого развития событий.

По его словам, мир должен наступить "на условиях Украины". Однако метод быстро закончить войну Разумков назвать затруднился.

Он также не обошел вниманием выдачу российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР, назвав это "признанием агрессии".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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