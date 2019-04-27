Власти Австралии объявили войну диким кошкам, расплодившихся на континенте после того, как их завезли из-за океана, сообщает gazeta.ru со ссылкой на CNN.
В результате одичавшие животные почувствовали себя настолько комфортно, что сильно расплодились и уничтожили несколько видов.
В частности, их обвиняют в вымирании эндемиков и еще около 20 видов млекопитающих. В итоге австралийцы объявили кошек паразитами и разработали программу по их истреблению.
Так, у 2020 году планируется истребить два миллиона кошек. При этом разные штаты организуют работу по отличающимся друг от друга методам.
Например, в Квинсленде платят 7 долларов за каждое убийство кошки, а в Западной Австралии – сбрасывают с самолетов отравленные сосиски.
Комментарии