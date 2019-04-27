В честь 25-летия национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска" в Барнауле и других городах России организуют прямую трансляцию спектаклей, претендующих на звание лучших в стране.
Как сообщает "Алтайская правда", посмотреть на игру актеров и насладиться первоклассными спектаклями можно будет в кинотеатре "Киномир Галактика".
30 апреля программу откроет постановка Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (Москва) "Экман/Геке/Нахарин". Трансляция начнется в 19:00.
Затем на большом экране покажут пьесу "Вишневый сад" Малого драматического театра (Санкт-Петербург). Завершит цикл "Гамлет|Коллаж", поставленный московским Театром Наций.
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