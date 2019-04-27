Экипажу ДПС ОГИБДД МО МВД России "Карасукский" удалось удержать 20-летнюю девушку от суицида, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.
25 апреля во время патрулирования в городе Карасук они заметили на мосту странно ведущую себя горожанку.
Предполагая, что она может совершить непоправимую ошибку, они остановили служебную машину и вступили с молодой гражданкой в диалог.
В ходе беседы полицейские узнали, что у нее есть маленький ребенок, которому еще не исполнилось даже годика.
Подобрав нужные слова, гаишники смогли убедить девушку, что жизнь ребенка без матери – это намного большая трагедия, чем все ее семейные неурядицы.
Вовремя проявленная чуткость помогла сибирячке понять, что она сможет преодолеть временные трудности, чтобы подарить заботу и внимание своему ребенку.
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