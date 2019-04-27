Первое публично известное применение "закона о фейках" в России случилось в Архангельске, сообщает 29.ru.
Под санкции попала активистка Елена Калинина за публикацию информации о антимусорном шествии по оживленной магистрали.
В качестве аргумента для применения ч. 10 ст. 13.15 значится тот факт, что женщина знала о незаконности несогласованного митинга, который по этой причине не может быть проведен, следовательно, распространяла недостоверную общественно значимую информацию.
В соответствии с законодательством, за это ей грозит штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией имущества.
Елена Калинина известна тем, что пытается добиться запрета ввозить мусор в Архангельскую область из других регионов РФ.
Комментарии