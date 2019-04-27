Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о регистрации нового порядка прохождения диспансеризации гражданами, сообщает РИА Новости.
Теперь население начиная с 40-лет будет проходить эту процедуру ежегодно. Как минимум раз в год должны будут появляться у врачей и более молодые совершеннолетние люди, но им будет достаточно профилактического осмотра.
Также подписаны приказы о дополнительной диспансеризации предпенсионеров и пенсионеров.
При этом пациенты смогут самостоятельно выбрать день и время, в которое он желает посетить медиков.
"То есть профилактика и диспансеризация должны проходить и по вечерам, и в субботние дни, — подчеркнула Скворцова.
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