Архиепархия Нью-Йорка опубликовала список священнослужителей, которых уволили в связи с достоверными обвинениями в сексуальном насилии над несовершеннолетними, сообщает "Российская Газета".
Такое решение принял кардинал Тимоти Долан, объяснив это тем, что прихожане хотят большей прозрачности и подотчетности.
"Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве за мир и утешение жертв и их семей", — написал он в своем Twiiter.
В список вошли 120 человек, многие из которых родились еще в первой половине ХХ века и уже скончались. Остальные уволены из епархии и лишены церковного сана.
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