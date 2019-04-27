Вступило в силу решение суда об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, сообщает RT.
Девушка отбыла свыше трех лет наказания за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Она заявила, что осознала свою вину и раскаялась в содеянном.
Напомним, 27 мая 2015 года Караулова втайне от родителей вылетела из Москвы в турецкий Стамбул.Там ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в город Килис, позже ее задержали спецслужбы при незаконном пересечении границы.
Девушку вернули домой 12 июня того же года. 28 октября Караулову арестовали, а 10 ноября ей предъявили официальное обвинение. В результате ее приговорили к четырем с половиной годам колонии.
Комментарии