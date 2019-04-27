Пьяный водитель в поселке Городецкий Кулундинского района совершил наезд на двоих пешеходов, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Авария случилась около 22:00 на улице Степной, где мужчина с женщиной шли по правому краю проезжей части попутно движению транспорта. Их сбил автомобиль ВАЗ-21013, после чего незамедлительно скрылся с места происшествия.
41-летняя женщина от полученных травм погибла на месте аварии. Ее спутник с телесными повреждениями различной тяжести госпитализирован в больницу.
Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 42-летний местный житель, лишенный водительских прав. Медосвидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения.
В отношении селянина возбуждено уголовное дело по п. "а" и "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряженное с оставлением места его совершения). Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Комментарии
за умышленное убийство нужно судить...