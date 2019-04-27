Трех молодых людей будут судить за ограбление несовершеннолетнего в общежитии Майминского сельскохозяйственного техникума, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
Как установлено следствием, троица нетрезвых местных жителей в возрасте от 21 до 23 лет ворвалась в комнату общежития, в которой проживал 16-летний подросток.
Они потребовали у него смартфон, стоимостью 10 тысяч рублей. Не получив желаемого они сначала ударили его по щеке и рассекли губу, а затем подвели к оконной раме.
Грабители пригрозили, что если он не отдаст свой гаджет сейчас же, то они выбросят его в окно. Испугавшись за жизнь и здоровье, юноша передал им желаемое. Вскоре его имущество сдали в ломбард, а деньги – потратили.
Теперь им предстоит ответить перед судом по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.
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