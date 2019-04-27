Ревизия телевизионных записей советских экспедиций на Венеру 1975-1982 годов с позиции знаний современной науки дала неожиданные плоды – ученые заявили, что жизнь на планете все-таки, скорее всего, есть, сообщает пресс-служба НГУ.

Гипотезу выдвинули исследователи из Новосибирского госуниверситета их коллеги из Института космических исследований РАН, Института катализа имени Борескова СО РАН.

Они не только выделили объекты, которые по форме напоминают земных ящериц, скорпионов и грибов, но и продемонстрировали, что они на самом деле движутся.

Таким образом они исключили бытовавшую 30 лет назад версию, что это всего лишь геологические образования.

В пользу невозможности зарождения жизни на Венере говорили и сведения о ее слишком отличающейся от земной атмосферы – высокие температура и давление.

Гипотеза ученых же основана на том, что инопланетным формам жизни требуются иные условия, необходимые им для зарождения и поддержания, нежели на Земле.

В частности, известны полимеры из азота и углекислого газа, которые устойчивы в атмосфере при подобных температурах и давлении. Главным образом это различные соединения азота.

Поэтому ученые предполагают, что венерианская жизнь может быть азотной в противовес земной углеродной.