Одна их пассажирок маршрутного автобуса №24 пожаловалась в социальной сети на водителя, который вел себя неадекватно, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
"Орал, матерился и бил по рукам всех пассажиров, кто расплачивался по терминалу", — возмущается жительница краевой столицы.
По ее словам, когда ему сделали замечание, он стал ругаться еще сильнее, угрожая всех довезти до конечной, если люди не будут платить наличными.
В связи с этим горожанка выразила опасение, что мужчина мог находиться под воздействием опьяняющих веществ и потребовала отстранить его от перевозок.
Представитель компании-перевозчика уже выяснил личность вызвавшего возмущение женщины водителя.
"В ближайшие дни будет проведена служебная проверка, отсмотрены записи с регистратора, — ответили на обращение пассажирки. — Полный ответ о принятых мерах дадим 29-30 апреля 2019 года".
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