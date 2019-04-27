Машины скользили по "каше" из снега и льда, легко "догоняя" впередиидущий транспорт / Фото: https://vk.com/incident_rubtsovsk
Уже успевшие поставить летнюю резину водители Рубцовска прочувствовали все "прелести" зимы в полную силу 27 апреля во время снегопада.
Паблик "Инцидент Рубцовск" опубликовал свыше десятка фотографий, но которых видны последствия непогоды для автолюбителей.
Машины скользили по "каше" из снега и льда, легко "догоняя" впередиидущий транспорт.
В частности, ДТП были зафиксированы на перекрестках Ленина / Калинина, Октябрьской / Светлова (возле АЗС "Роснефть"), Гражданского / Ленина, Заводской / Новоегорьевского, а также в районе вокзала на улице Комсомольской и неподалеку от магазина "Урал" на улице Дзержинского.
Все это неизбежно привело к транспортному коллапсу в виде огромных пробок.
Комментарии