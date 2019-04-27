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Путин думает о выдаче российских паспортов всем украинцам

, ИА "Амител"
Президент России считает, что упрощенную процедуру получения гражданства
Путин на пресс-конференции поделился с журналистами мыслями об упрощении выдачи паспортов украинцам / Фото: kremlin.ru

Путин на пресс-конференции поделился с журналистами мыслями об упрощении выдачи паспортов украинцам / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции поделился с журналистами мыслями о том, что следует упростить получение российского гражданства не только жителям Донбасса, но и всем украинцам, сообщает РИА Новости.

Также глава государства объяснил, почему было принято решение позволить выдавать паспорта граждан РФ в ЛНР и ДНР.

По его словам, правительство руководствовалось прежде всего гуманитарными соображениями – защитить права людей, которые находятся в полной изоляции.

Лидер страны также отметил, что такие решения не принимаются спонтанно – прежде, чем издать указ все его последствия были тщательно просчитаны.

Также он заверил россиян, что дополнительные траты на помощь будущим гражданам РФ (порядка 100 млрд рублей за несколько лет) никак не отразятся на исполнении социальных обязательств.

"Сомнений нет — все социальные обязательства, абсолютно все, все социальные выплаты, пенсии, повышение пенсий, все будет исполнено", — подчеркнул Путин.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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