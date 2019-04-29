Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в очередной раз подтвердил, что нормально воспринимает критику и готов к конструктивному обсуждению проблем с представителями оппозиции. В пятницу, 26 апреля, в краевом Театре драмы состоялся ежегодный отчет главы региона о работе исполнительной власти в 2018 году. Для Томенко это был первый отчет в должности главы региона. Но много нового увидели и те, кто такое мероприятие посещает ежегодно. Первое: в отведенные 60 минут, за рамки которых он почти не вышел, Томенко рассказал не только про итоги года, но и про планы на 2019-й. Второе: говорил он не только о достижениях, но и о проблемах. Третье: на отчет пригласили тех представителей оппозиции, которым дорога в такие места в последние годы была закрыта. Теперь подробнее обо всем глазами корреспондента портала Amic.ru.

Кто был

Ежегодный доклад о работе исполнительной власти за предыдущий год – обязательная по закону форма отчета главы региона перед краевым парламентом. И проходит он традиционно на сессии АКЗС. А потому главные участники отчета – депутаты. Именно они принимают решение поддержать или не поддержать отчет. Но на мероприятие приглашают всех членов правительства, муниципальных депутатов и чиновников, глав городов и районов, депутатов Госдумы, представителей силовых структур, общественности, духовенства, бизнесменов. Все эти персоны были в зале и в этот раз.

Но что многих приятно удивило, по приглашению пришли и те, кто раньше был у власти в явной немилости. Назовем несколько персон: глава партии "Яблоко" Александр Гончаренко, глава партии "Родина" Сергей Убраев, общественник, широко известный по теме защите леса, эксперт ОНФ Алексей Грибков и другие. Представить их на отчете экс-губернатора Александра Карлина было просто невозможно. И уж совсем зал удивился, когда после доклада Томенко слово для оценки дали Гончаренко. Но об этом позже.

О чем говорил губернатор

Отчет главы региона можно разделить на три часть. В самом начале он сразу настроил депутатов в свою пользу – напомнил, что, как и обещал, выстраивает отношения с АКЗС "на основе взаимного уважения и конструктивного обсуждения даже острых вопросов". Томенко напомнил, что отчет был перенесен с января на апрель как раз по предложению депутатов, а по его предложению – расширены полномочия АКЗС.

"Я сразу сказал, что нет никакой избирательности: с этим общаюсь, с этим нет. Что нет никакой закрытости. Это трудно, но обязательно для выработки нужных решений", – подчеркнул Томенко. Несколько дней назад глава региона выехал сам и вывез все правительство в один из самых проблемных алтайских городов – Камень-на-Оби, где власти активно пообщались с местными жителями и обсудили решение их многочисленных проблем. Губернатор подчеркнул, что разговор был тяжелым, но теперь мнение людей будут спрашивать всегда.

Также Томенко напомнил, что к власти он пришел только в мае 2018 года, а полноценно вступил в должность в сентябре после выборов (так что отчитывался "за себя и за того Сашку" – цитата из фильма "Движение вверх", – прим. ред.).

Вторая часть доклада – собственно отчет о работе исполнительной власти региона в 2018 году. Виктор Томенко рассказал, что за год индекс физического объема валового регионального продукта вырос всего на 0,5%, столь же незначительный рост показал и индекс промышленного производства, индекс производства сельхозпродукции был на уровне – 102,5%. "Пищёвка" показала некоторое снижение, зато вырос объем продукции транспортного машиностроения.

Зарплата показала хорошие темпы роста – 12,1%. При этом поступления подоходного налога подтверждают, что "мы имеем дело не со структурным сдвигом, а с реальным ростом". Однако регион по этому показателю остается пока в самом хвосте рейтинга со средней зарплатой в 25,5 тысячи рублей.

"Нами выработан комплекс мер по увеличению оплаты труда: индексация на темпы роста инфляции для работников, подпадающих под действие указов президента, и работников, получающих МРОТ, индексация зарплаты муниципальным служащим на 15%. Все решения должны распространяться с 1 января 2019 года. На это потребуется около 1,5 млрд рублей", – сказал Томенко.

Губернатор отметил еще две важные проблемы: отток населения и превышение показателей смертности над рождаемостью в 2018 году. Напомнил, что после серии коммунальных аварий, которые "обнажили серьезные проблемы в энергетике и ЖКХ", был увеличен план ремонтных работ на 2019 год.

Отчитался он также об итогах года в АПК, инвестициях, строительстве и расселении из ветхого и аварийного жилья. Например, по объему введенного жилья регион занимает четвертое место в СФО, и первое по темпам роста. Ввод жилья за год вырос на четверть и составил 786 тысяч кв. м, выполнен капитальный ремонт 475 многоквартирных домов на сумму 1,3 млрд рублей.

На поддержку семей с детьми было выделено 5,3 млрд рублей, было построено и приобретено 10 фельдшерско-акушерских пунктов, организована работа девяти мобильных ФАПов, построено три сельских спортивных комплекса, отремонтировано 26 сельских спортзалов, началось строительство 10 детских садов по всему краю, школы оснащены новыми компьютерами и учебным оборудованием, капитально отремонтированы несколько домов культуры, возобновлена реконструкция краевого художественного музея, началось строительство театра кукол "Сказка".

В минувшем году отремонтировано 16 мостов, 778,2 км автомобильных дорог, построено 25 км сельских дорог, введено в эксплуатацию 153,7 км газопроводов, газифицировано 4,5 тысяч домовладений и 107 котельных.

Третью, весьма объемную, часть доклада Виктор Томенко посвятил планам на 2019 год.

"В этом году мы должны завершить строительство девяти детских садов проектной мощностью 2315 мест, ввести в эксплуатацию школу в квартале 2006а Барнаула на 550 мест и пристрои к школам в Ключевском и Калманском районах на 100 и 300 мест. Запланировано капитально отремонтировать 11 техникумов и лицеев, две коррекционные школы и два центра помощи детям", – сказал Томенко.

Из 35 аварийных многоквартирных домов будет расселено 788 человек, построено и отремонтировано 916 километров дорог и 11 мостов, по проекту "Формирование комфортной городской среды" обустроят 280 общественных территорий и дворов в 12 городах и 18 селах края, на материально-техническое обеспечение школ, больниц, объектов культуры и спорта выделено 2,2 миллиарда рублей, разрабатывается программа "Земский учитель".

Приоритетные планы – реализация национальных проектов. К 2024 году продолжительность жизни должна вырасти до 76,2 года (сейчас 71 год), уровень бедности – снизиться с 17% до 8,7%.

"Но главное – это не цифры, а те результаты, которые должен почувствовать каждый житель края", – подчеркнул губернатор.

Что сказали об отчете депутаты и другие гости

В предыдущие годы губернатор говорил в основном о достижениях, а оппозиционные партии – о проблемах. В этом году глава региона откровенно признавал, что в регионе есть проблемы. А партии похвалили его за это и обозначили, что в прошлом году власть действительно хорошо поработала.

Глава фракции ЛДПР Владимир Семенов отметил положительную динамику основных экономических индексов, неплохой темп роста зарплаты, развитие алтайских аграрных предприятий. Но напомнил и о фактически невысоких доходах населения, проблемах с лекарственным обеспечением льготников, тяжело идущей мусорной реформе и других проблемах в ЖКХ, годами не решаемом вопросе с жильем для детей-сирот и многодетных семей.

"Нам есть к чему стремиться, и есть у кого учиться, кого догонять, а главное – обгонять (...). Для достижения высоких целей все правительство должно работать как хорошие швейцарские часы. Часы – сложный механизм, состоящий из множества деталей, при этом даже от маленького винтика зависит, будут ли они работать долго, точно, без сбоев, четко решая различные задачи (…). Было бы не верно всю ответственность перекладывать на плечи исполнительной власти. Только дружная совместная работа всех институтов власти и гражданского общества позволит нам успешно идти вперед", – сказал Семенов.

ЛДПР отчет поддержала единогласно.

Представитель фракции КПРФ Юрий Астанчик, выступление которого неоднократно "улыбало" собравшихся, позитивно высказался о соцвыплатах населению, эффективности реализации госпрограмм. К проблемам отнес вопросы использования леса, низкое ежемесячное пособие на ребенка. По его словам, власть "видит перспективы развития края". Кстати, КПРФ – единственная фракция, которая не голосовала единогласно: часть депутатов была за отчет, часть – против. Но это скорее вопрос во внутреннем конфликте во фракции и партии.

"Мы услышали в отчете то, что хотели: не только бравада, но и констатация проблем. Отрадно, что у губернатора и правительства есть некие "рецепты" для решения проблем, конкретная программа действия, которую мы поддерживаем", – сказал глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов.

Справедливороссы отчет поддержали, но призвали Томенко обратить пристальное внимание на проблему сокращения численности населения, очереди в ясли, усиление контроля за эффективностью расходования бюджетных средств, необходимость менять систему налогообложения и межбюджетные отношения между краем и муниципалитетами и другое.

И, наконец, фракция "Единая Россия", которая своим большинством отчет поддержала. Глава фракции Сергей Приб отметил, что отчет основан на реальных данных и они демонстрируют движение вперед.

"Правительство работает над решением проблем низкой заработной платы и выводом ее из тени, дефицитом кадров. Но решение не мгновенное, нужно развитие экономики. Мы работаем в реалиях рынка", – сказал он.

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова оценила открытость власти и назвала правильным планы региональных чиновников по возможности включить Алтайский край во все национальные проекты.

"Выделяются серьезные деньги. Нам важно, чтобы каждая копейка дошла до всех муниципальных образований региона, это возможно только при слаженной работе. Как видим, даже оппозиционные фракции готовы конструктивно взаимодействовать для развития региона", – сказала она.

Лаконично и эмоционально уже после отчета, во время пресс-подхода, высказалась глава ассоциации "Совет муниципальных образований" Алтайского края, глава Алейского района Светлана Агаркова:

"Доступно! Открыто! Доверчиво! Откровенно! Вот это, конечно, в отчете поразило".

Глава Кулундинского района Сергей Балухин заверил Томенко, что "люди видят реальную помощь жителям села".

Ну и на сладкое – глава алтайского "Яблока" Александр Гончаренко.

"Впервые за многие годы на отчете партии "Яблоко" дали слово, я это рассматриваю как признак политической оттепели в крае (…). Мы готовы к конструктиву, но не откажем себе в удовольствии и критиковать вас за ошибки", – сказал Гончаренко, за что зал ему даже похлопал.

Он выделил две главные проблемы, которые в отчете отразил и сам Томенко: убыль населения и рост числа бедных.

Виктор Томенко поблагодарил всех за высказанные мнения.

"Прошу вас продолжать в конструктивном ключе, без выяснений отношений, без победы кого-то над кем-то, но работой по развитию региона", – сказал Томенко.

К тому же, а именно перестать "заниматься говорильней", а начать слаженно работать, коллег призвал и спикер АКЗС Александр Романенко.

Уж после, во время общения с журналистами, Виктор Томенко признался: да, проблем много, планов много, но рассказать обо всем в часовом отчете просто невозможно. Поэтому остановился только на самом главном. При этом многие высказанные замечания и предложения он взял себе на заметку. И анонсировал широкое обсуждение планов власти в разных сферах.