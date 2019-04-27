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Полеты по субсидируемому рейсу "Барнаул – Красноярск" стартовали

, ИА "Амител"
Самолеты будут летать дважды в неделю
27 апреля состоялся первый прямой пассажирский авиарейс между Барнаулом и Красноярском / Фото: pixabay.com

27 апреля состоялся первый прямой пассажирский авиарейс между Барнаулом и Красноярском / Фото: pixabay.com

Сегодня, 27 апреля, состоялся первый прямой пассажирский авиарейс между Барнаулом и Красноярском.

Теперь каждый вторник и субботу авиакомпания "КрасАвиа" будет выполнять рейсы по данному маршруту на самолетах Ан-24 и Л-410.

Стоит отметить, что маршрут субсидируется из бюджетов Красноярского и Алтайского краев. Цена на билет установлена в размере 4190 рублей без учета сборов.

С собой пассажиры смогут бесплатно взять пять килограммов ручной клади и 20 килограммов багажа на Ан-24, 10 килограммов багажа – на Л-410.

Также на рейсе предусмотрены взрослые и детские билеты. Для ребенка в возрасте до 12 лет билет продается со скидкой 30%, а дети до двух лет могут лететь бесплатно без предоставления отдельного места.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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