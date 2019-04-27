Суббота, 27 Апрель, 23:36

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,71
€ 72,09
Обь
194см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пасха-2019Выборы президента УкраиныПарламент Алтайского края
Новости

Нагиев допустил отмену победы дочери Алсу на шоу "Голос"

, ИА "Амител"
Ведущий телепередачи считает, что финал нужно повторить, если есть нарушения
Дмитрий Нагиев прокомментировал скандал с объявлением победителя шестого сезона шоу 'Голос' / Фото: weekend.rambler.ru

Дмитрий Нагиев прокомментировал скандал с объявлением победителя шестого сезона шоу "Голос" / Фото: weekend.rambler.ru

Ведущий шоу "Голос.Дети" Дмитрий Нагиев прокомментировал РБК скандал с объявлением победителя шестого сезона шоу "Голос".

По его словам, он согласен с руководством, которое после первых же подозрений со стороны зрителей начало проверку результатов голосования.

Дальнейшие действия достаточно просты. Если нарушений не найдут, значит, конкурс прошел абсолютно честно.

"Тем, кому не нравится победитель, это их проблемы", — заявил Нагиев.

Но если же вскроются какие-то махинации по накрутке голосов, то победу дочери Алсу следует отменить, а финал "Голос. Дети" – провести заново, считает ведущий.

Напомним, ранее этот скандал прокомментировал другой телеведущий – Максим Галкин.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
22:53
Медведев поручил установить "семейный график" для детей 0
21:56
Нагиев допустил отмену победы дочери Алсу на шоу "Голос" 0
20:55
Барнаульский священник освятил куличи в супермаркете 0
19:52
Полеты по субсидируемому рейсу "Барнаул – Красноярск" стартовали 1
19:27
Путин думает о выдаче российских паспортов всем украинцам 0
18:49
Снегопад в Рубцовске вызвал массовые ДТП и транспортный коллапс 0
18:04
"Бил по рукам": В Барнауле проверят неадекватного водителя маршрутки 1
17:42
Накануне Пасхи барнаульцы идут к храмам, чтобы освятить куличи и яйца 1
17:13
"Посадили девчонку": Путин назвал приговор Бутиной беспределом 3
16:44
Галкин прокомментировал победу дочери Алсу на "Голосе" 0
16:07
Сибирские ученые нашли признаки жизни на Венере 1
15:54
Какая погода будет на Пасху и что это значит по народным приметам 0
15:30
Алтайского подростка чуть не выбросили в окно из-за телефона 2
14:55
Пьяный водитель-рецидивист насмерть сбил алтайскую селянку 2
14:30
Лазарев рассказал, что сделает после победы на Евровидении 0
13:46
Варвара Караулова вышла на свободу по УДО 3
13:30
В США 120 священников уволили за педофилию 0
12:59
В России ввели ежегодную диспансеризацию 4
12:30
Закон о фейках применили против архангельской активистки 5
11:58
Новосибирские гаишники спасли молодую девушку от суицида 3
11:30
Матвею Чепуштанову выделили квоту на лечение в Израиле 2
10:54
В Барнауле покажут спектакли претендентов на "Золотую маску" 1
10:29
Власти Австралии намерены истребить 2 млн кошек 8
09:52
Штаб Зеленского допустил мир на Донбассе по плану России 2
09:22
МЧС предупреждает о ливне и гололедице в Алтайском крае 0
08:43
После победы дочери Алсу на шоу "Голос. Дети" начали проверку 13
08:06
Пряники, кролики и куличи: что можно купить на пасхальной ярмарке в Барнауле 1
07:50
Лучшие проекты работы с локальной историей представят на форуме АТР 2
07:34
Продажу вейпов подросткам запретили в Алтайском крае 0
07:19
Алтайская Общественная палата нашла замену выбывшему члену 1
07:03
Огромную усадьбу с лестничным холлом продают в Барнауле за 39 млн рублей 4
06:48
Как правильно отмечать Пасху и чего нельзя делать в этот день 3
06:32
Самые большие и самые дорогие: необычные пасхальные яйца со всего света 0
06:18
О горящих бровях, огурцах и белых рубашках: откровения бармена о своей работе 0
06:01
Снежные и ветреные выходные стартовали в Алтайском крае 0
05:07
Скорость ветров в Мировом океане ежегодно растет 0
04:44
США выходит из договора о торговле оружием 0
03:57
Путин выразил соболезнования родственникам Быстрицкой 0
02:58
Названа дата презентации PlayStation 5 0
01:59
"Транснефть" заявила о диверсии на нефтепроводе 1
00:56
Названы самые популярные сегменты подержанных авто в России 0
23:58
В Шри-Ланке прогремело еще три взрыва 1
23:40
Алтайская студентка дважды попалась на уловку мошенников 1
23:18
Американский суд вынес приговор Бутиной 3
22:52
В Барнауле пройдет массовое шоу в честь юбилея пожарной охраны 0
22:28
Сибирячка признана самой красивой сотрудницей Росгвардии 2
22:03
В Красноярске горит завод – производитель ракет 3
21:47
2820 бутылок водки изъяли у селянки в Горном Алтае 4
21:24
В Барнауле белая иномарка сбила ребенка и скрылась 4
21:09
Экс-сотрудника ФСБ обвиняют в хищении 490 млн рублей 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.