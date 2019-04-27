Ведущий шоу "Голос.Дети" Дмитрий Нагиев прокомментировал РБК скандал с объявлением победителя шестого сезона шоу "Голос".
По его словам, он согласен с руководством, которое после первых же подозрений со стороны зрителей начало проверку результатов голосования.
Дальнейшие действия достаточно просты. Если нарушений не найдут, значит, конкурс прошел абсолютно честно.
"Тем, кому не нравится победитель, это их проблемы", — заявил Нагиев.
Но если же вскроются какие-то махинации по накрутке голосов, то победу дочери Алсу следует отменить, а финал "Голос. Дети" – провести заново, считает ведущий.
Напомним, ранее этот скандал прокомментировал другой телеведущий – Максим Галкин.
Комментарии