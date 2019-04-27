Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил кабмину внести предложения по изменению законодательства для совершенствования графиков работы школ и детских садов, сообщает RT.
В частности, он заявил о необходимости изучения и внедрения практики работы учреждений по "семейному графику".
Речь идет о корректировки расписания в соответствии с рабочим графиком родителей, чтобы они могли в удобное время забирать детей домой.
Также Медведев поручил подготовить предложения по мониторингу доступности записи к врачам и уменьшению времени ожидания приема у них.
Комментарии