Потепление начнется в Алтайском крае на Пасху, 28 апреля – местами воздух прогреется до +18 градусов.
При этом погода в регионе будет еще нестабильна. "В предгорных районах местами осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, утром на дорогах местами гололедица", – говорится в сообщении алтайского Гидрометцентра.
Дневные температуры составят +8…+13 градусов, в западных районах до +18 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров.
В Барнауле без осадков, в утренние часы на дорогах местами гололедица. Днем в крае будет +10…+12 градусов. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду, местами порывы 18-23 метра.
Комментарии