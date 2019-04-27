"Автостат" составил рейтинг регионов России по объемам продаж новых легковых автомобилей за первый квартал 2019 года.
На первом месте по количеству авто традиционно Москва, где за три первых месяца года было продано 45,4 тыс. машин. На втором – Подмосковье и 29,9 тыс. автомобилей. Третье место занимает Санкт-Петербург, где объем первичного рынка составил 21,7 тыс. продаж.
Далее идет Татарстан (14 тыс. авто), а замыкает пятерку лидеров Краснодарский край (13 тыс.).
На шестом месте Башкортостан (11 тыс.), седьмом – Свердловская область (10,2 тыс.). Затем идут Самарская (9,8 тыс.) и Челябинская (8,3 тыс.) области.
Последней в топ-10 расположилась Ростовская область, где за четверть года было продано 8,2 тысячи новых автомобилей.
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