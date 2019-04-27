Воскресенье, 28 Апрель, 01:13

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,71
€ 72,09
Обь
194см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пасха-2019Выборы президента УкраиныПарламент Алтайского края
Новости

Названы регионы, лидирующие по продажам новых авто

, ИА "Амител"
Лидируют в рейтинге Москва, Московская область и Санкт-Петербург
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

"Автостат" составил рейтинг регионов России по объемам продаж новых легковых автомобилей за первый квартал 2019 года.

На первом месте по количеству авто традиционно Москва, где за три первых месяца года было продано 45,4 тыс. машин. На втором – Подмосковье и 29,9 тыс. автомобилей. Третье место занимает Санкт-Петербург, где объем первичного рынка составил 21,7 тыс. продаж.

Далее идет Татарстан (14 тыс. авто), а замыкает пятерку лидеров Краснодарский край (13 тыс.).

На шестом месте Башкортостан (11 тыс.), седьмом – Свердловская область (10,2 тыс.). Затем идут Самарская (9,8 тыс.) и Челябинская (8,3 тыс.) области.

Последней в топ-10 расположилась Ростовская область, где за четверть года было продано 8,2 тысячи новых автомобилей.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
23:57
Названы регионы, лидирующие по продажам новых авто 0
22:53
Медведев поручил установить "семейный график" для детей 0
21:56
Нагиев допустил отмену победы дочери Алсу на шоу "Голос" 0
20:55
Барнаульский священник освятил куличи в супермаркете 0
19:52
Полеты по субсидируемому рейсу Барнаул – Красноярск стартовали 1
19:27
Путин думает о выдаче российских паспортов всем украинцам 1
18:49
Снегопад в Рубцовске вызвал массовые ДТП и транспортный коллапс 1
18:04
"Бил по рукам": В Барнауле проверят неадекватного водителя маршрутки 7
17:42
Накануне Пасхи барнаульцы идут к храмам, чтобы освятить куличи и яйца 1
17:13
"Посадили девчонку": Путин назвал приговор Бутиной беспределом 11
16:44
Галкин прокомментировал победу дочери Алсу на "Голосе" 2
16:07
Сибирские ученые нашли признаки жизни на Венере 2
15:54
Какая погода будет на Пасху и что это значит по народным приметам 0
15:30
Алтайского подростка чуть не выбросили в окно из-за телефона 2
14:55
Пьяный водитель-рецидивист насмерть сбил алтайскую селянку 2
14:30
Лазарев рассказал, что сделает после победы на Евровидении 0
13:46
Варвара Караулова вышла на свободу по УДО 3
13:30
В США 120 священников уволили за педофилию 1
12:59
В России ввели ежегодную диспансеризацию 5
12:30
Закон о фейках применили против архангельской активистки 5
11:58
Новосибирские гаишники спасли молодую девушку от суицида 4
11:30
Матвею Чепуштанову выделили квоту на лечение в Израиле 3
10:54
В Барнауле покажут спектакли претендентов на "Золотую маску" 1
10:29
Власти Австралии намерены истребить 2 млн кошек 9
09:52
Штаб Зеленского допустил мир на Донбассе по плану России 2
09:22
МЧС предупреждает о ливне и гололедице в Алтайском крае 0
08:43
После победы дочери Алсу на шоу "Голос. Дети" начали проверку 14
08:06
Пряники, кролики и куличи: что можно купить на пасхальной ярмарке в Барнауле 1
07:50
Лучшие проекты работы с локальной историей представят на форуме АТР 2
07:34
Продажу вейпов подросткам запретили в Алтайском крае 1
07:19
Алтайская Общественная палата нашла замену выбывшему члену 1
07:03
Огромную усадьбу с лестничным холлом продают в Барнауле за 39 млн рублей 4
06:48
Как правильно отмечать Пасху и чего нельзя делать в этот день 3
06:32
Самые большие и самые дорогие: необычные пасхальные яйца со всего света 0
06:18
О горящих бровях, огурцах и белых рубашках: откровения бармена о своей работе 0
06:01
Снежные и ветреные выходные стартовали в Алтайском крае 0
05:07
Скорость ветров в Мировом океане ежегодно растет 0
04:44
США выходит из договора о торговле оружием 0
03:57
Путин выразил соболезнования родственникам Быстрицкой 0
02:58
Названа дата презентации PlayStation 5 0
01:59
"Транснефть" заявила о диверсии на нефтепроводе 1
00:56
Названы самые популярные сегменты подержанных авто в России 0
23:58
В Шри-Ланке прогремело еще три взрыва 1
23:40
Алтайская студентка дважды попалась на уловку мошенников 3
23:18
Американский суд вынес приговор Бутиной 6
22:52
В Барнауле пройдет массовое шоу в честь юбилея пожарной охраны 0
22:28
Сибирячка признана самой красивой сотрудницей Росгвардии 3
22:03
В Красноярске горит завод – производитель ракет 3
21:47
2820 бутылок водки изъяли у селянки в Горном Алтае 4
21:24
В Барнауле белая иномарка сбила ребенка и скрылась 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.