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Два двухэтажных дома на одном участке продают в Барнауле за 11 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье возможно использовать под коммерческую деятельность

Фото: avito.ru

Два коттеджа на одном участке продают в Барнауле в районе села Лебяжье за 11 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Первый дом площадью 178 квадратных метров состоит из двух жилых этажей, также имеется просторный чердак.

"В доме сделан косметический ремонт. На полу – паркет, в двух санузлах сделан свежий ремонт. Центральное водоснабжение и отопление. Семь жилых комнат и две лоджии. Гараж, способный вместить до четырех автомобилей. Также имеется веранда и баня", – отмечает автор объявления.

Еще один двухэтажный дом площадью 190 квадратных метров – без отделки. Заведено электричество и водопровод.

Продавец отмечает, что данную недвижимость можно использовать под коммерческую деятельность.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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