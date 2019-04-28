На фотографиях вице-премьер Виталий Снесарь, губернатор Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко (слева направо) / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В ночь с 27 на 28 апреля православные верующие отметили Пасху. Тысячи горожан посетили праздничные богослужения, которые прошли во всех храмах Барнаула.
Не обошли вниманием один из главных праздников и первые лица Алтайского края. Политическая элита была замечена в Дмитриевском храме, где служение проводил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
При большом стечении молящихся архипастырь возглавил крестный ход вокруг храма. После прочтения Евангелия было оглашено Пасхальное послание Патриарха Кирилла.
На фотографиях со свечами в руках видны губернатор Виктор Томенко, спикер АКЗС Александр Романенко и вице-премьер Виталий Снесарь.
Комментарии
Сжиженный газ подорожает для жителей Алтайского края