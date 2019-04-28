Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление лидера России Владимира Путина о желании упростить получение российского гражданства по примеру Донбасса всем украинцам.
Как сообщает РИА "Новости", политик и шоумен в Facebook написал, что сомневается в желании большей части своего народа становиться гражданами РФ.
По его словам, власти России просто напрасно тратят время, пытаясь "соблазнить" украинцев. В то же самое время он пообещал выдавать украинские паспорта и предоставлять убежище всем, "кто готов бороться за свободу".
Комментарии
на первый взгляд-клоунада,а в действительности умный ход,и волки целы и овцы сыты......
Надо бороться не только за свободу,но и за демократию тоже.