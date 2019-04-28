Депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил о накапливающихся проблемах на украинских атомных электростанциях, которые рискуют спровоцировать вторую катастрофу уровня печально известной аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает RT, эксперты поддержали Шахова и назвали сразу несколько причин, по которым страшная авария может случиться уже в ближайшие годы.

Так, академическое профильное издание Energy Research & Social Science оценило вероятность такого исхода в 80%, если необходимые для предотвращения этого меры не будут приняты уже сейчас.

В числе факторов, которые могут повлечь разрушительные последствия, называются снижение финансирования и связанная с этим утечка квалифицированных кадров, бесконтрольность и отказ от сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики.

Ярким примером последнего служит отказ от покупки российского топлива для реакторов и тепловыделяющих элементов в пользу американских, которые не предусмотрены первоначальными расчетами и технически отличаются от оригинала.

Также был разорван контракт с Россией на строительство двух дополнительных энергоблоков, которые бы снизили нагрузку на остальные, а новый подрядчик на такие работы до сих пор не найден.

Опасения экспертов подтверждают ряд мелких ЧП на украинских АЭС, в том числе Запорожской и Хмельницкой, когда приходилось останавливать работу энергоблоков. Причем некоторые из них до сих пор не запущены.