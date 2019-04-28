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Эрнст допустил реформу голосования в шоу "Голос. Дети

, ИА "Амител"
Гендиректор Первого канала пообещал сделать выводы из результатов проверки
Константин Эрнст прокомментировал скандальную победу дочери Алсу на шоу 'Голос. Дети' / Фото: sobaka.ru

Константин Эрнст прокомментировал скандальную победу дочери Алсу на шоу "Голос. Дети" / Фото: sobaka.ru

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал скандальную победу дочери Алсу на шоу "Голос. Дети", которую оспорили пользователи интернета, сообщает РИА Новости.

Он заявил, что руководство СМИ обязательно сделает выводы из результатов проверки, которая сейчас проводится.

"Если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем", — пообещал Эрнст.

По его словам, участник шоу впервые побеждает с таким крупным отрывом. При этом, по его словам как-то воздействовать на итоги голосования СМИ не могло и опубликовало их такими, какими они были на момент закрытия линии.

"Воздействовать на результаты мы не имеем права", — констатировал Эрнст.

Напомним, ранее Дмитрий Нагиев допустил возможность пересмотра результатов конкурса, а Максим Галкин объяснил, почему никогда не будет отправлять своих детей на подобные шоу и назвал своего победителя.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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