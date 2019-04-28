Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал главные угрозы, на которых следует акцентировать внимание при борьбе с киберпреступностью, сообщает РИА Новости.
В первую очередь он выделил DDoS-атаки, которые стали производиться чаще, эффективнее и незаметнее.
Вторым трендом Кузнецов назвал утечку данных. По его словам, в этой области уже появился развивающийся рынок.
Также зампред правления Сбербанка выделил мошенничества, в частности, с помощью социальной инженерии.
Он связывает это со свойственной россиянам доверчивости. Когда мошенники действуют от имени госинститутов и корпораций, у населения зачастую не возникает желания проверить подлинность "их представителя".
Комментарии