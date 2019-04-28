Ансамбль народной песни "Вечерки" сегодня, 28 апреля, выступит с программой "Колыбель России" в концертном зале Государственной филармонии Алтайского края.
"Это большой Пасхальный концерт, где будут звучать замечательные произведения народно-песенного творчества, в которых отражаются темы Великой Руси, ее красоты и величия", — говорится в сообщении пресс-службы учреждения.
Со сцены прозвучат патриотичные песни о любви к Родине. В репертуар вошли былинно-эпические, исторические и лирические народные песни, в том числе и казачьи. Также ансамбль исполнит творения современных композиторов о России.
Мероприятие стартует в Барнауле в 17:00 по адресу улица Ползунова, 35. Справки по телефону: 8 (3852) 50-05-20.
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