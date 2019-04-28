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В Барнауле пройдет большой Пасхальный концерт

, ИА "Амител"
В филармонии Алтайского края выступит ансамбль "Вечерки"
Ансамбль народной песни 'Вечерки' выступит с программой 'Колыбель России' / Фото: Государственная филармония Алтайского края

Ансамбль народной песни "Вечерки" выступит с программой "Колыбель России" / Фото: Государственная филармония Алтайского края

Ансамбль народной песни "Вечерки" сегодня, 28 апреля, выступит с программой "Колыбель России" в концертном зале Государственной филармонии Алтайского края.

"Это большой Пасхальный концерт, где будут звучать замечательные произведения народно-песенного творчества, в которых отражаются темы Великой Руси, ее красоты и величия", — говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Со сцены прозвучат патриотичные песни о любви к Родине. В репертуар вошли былинно-эпические, исторические и лирические народные песни, в том числе и казачьи. Также ансамбль исполнит творения современных композиторов о России.

Мероприятие стартует в Барнауле в 17:00 по адресу улица Ползунова, 35. Справки по телефону: 8 (3852) 50-05-20.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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