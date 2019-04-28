Совсем неоднозначный экспонат появился на выставке Павла Пепперштейна в Музее современного искусства "Гараж" в Москве, сообщает ndn.info.
Там был представлен на суд публики гроб с хрустальной крышкой, под которой лежит силиконовая копия Ленина.
Но больше всего эпатировал публику не сам Владимир Ильич, а его полностью голая соседка по и без того тесным "апартаментам". Она также выполнена из силикона.
Работу выполнили новосибирские скульпторы из мастерской Freeart_nsk по эскизу московского художника Павла Пепперштейна.
По его словам, белокурая красавица – это не жена Ульянова, а абстрактный образ.
"Речь идет, конечно, о мифическом персонаже, – комментирует Пепперштейн. – О некоем полубоге, именно он вызвал в моем сердце достаточно загадочную для меня самого любовь".
К качеству исполнения у посетителей не возникло никаких вопросов, а вот сам факт такого соседства вождя революции у некоторых вызвал шок.
"Я не могу себя пересилить и считаю это проявлением неуважения не к самому Ленину даже, а к нашей истории", – призналась москвичка Елена Виннер.
Комментарии
Мерзкопакостно !
ну зачем над бедолагой издеваться ?
На кол всяческих штейнов!
Идиотская западная безнравственность и безвкусица.
Думал, что идиоты только в двух столицах... Ан нет! И в третьей тоже есть.
Скоты
на кол надо давно бланка. и зарыть погрубже! мумия в центре!
Пепперштейн показал свою моральную убогость.На нечто умное ума не хватает, видимо.Новое либеральное искусство что с них взять.