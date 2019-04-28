Барнаульские парки проводят праздничные мероприятия, приуроченные к православному празднику Пасхи, сообщает "Алтайская правда".
Так, в 12:00 стартовала развлекательная программа в парке "Лесная сказка", включающая в себя игровую программу, концерт и мастер-класс.
Горожане знакомятся с традиционными русскими забавами, которые издавна проводятся в праздник Воскресения Христова.
В частности, будут проведены соревнования на самый крепкий биток. Также анонсированы конкурсы на ловкость при переносе яиц в ложке, скорость и удачливость при их сборе в корзину.
Детям можно будет поучаствовать в мастер-классе по росписи на деревянных заготовках в форме яиц.
Также можно будет отметить праздник и в парке "Барнаульская крепость". Организаторы анонсировали развлекательную программу и конкурсы.
Также состоятся мастер-классы, концерт церковного хора, ярмарка изделий ручной работы и выступление воспитанников воскресных школ.
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