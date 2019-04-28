Известный новосибирский мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин к празднику Пасхи изготовил пасхальное яйцо, высота которого не превышает миллиметра.
В качестве материала он использовал грифель автоматического карандаша.
Как сообщает НДН.инфо, свое уникальное творение мастер подарил настоятелю Прихода в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Академгородке.
Стоит отметить, что это далеко не первая миниатюрная работа Анискина. Ранее он создавал множество других совсем миниатюрных вещей, некоторые из которых попали в Книгу рекордов Гиннеса.
Например, книга, созданная им, в была в 88 раз меньше, чем самая миниатюрная до нее.
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