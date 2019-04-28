Главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала Агентству городских новостей "Москва" массу безопасной порции кулича на пасху.
По ее словам, потреблять слишком много лакомства может быть вредно для здоровья, поэтому стоит ограничить максимальный вес съеденного.
Дневная порция не должна превышать 150-200 граммов кулича. И это при условии полного отказа от других десертов, сахара и сладкого.
Дело в том, что в куличах очень много простых сахаров и легкоусвояемых углеводов. Так в 100 гр. продукта содержится 320 килокалорий, 45-50 гр. углеводов, из которых не менее 20-25 гр. — сахар и сахарная пудра.
При этом максимальная дневная доза сахара для взрослого человека, согласно рекомендациям ВОЗ, составляет 50 гр.
Также Стародубова рекомендовала не есть кулич больным сахарным диабетом. В крайнем случае следует ограничиться совсем небольшим кусочком.
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